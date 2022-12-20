Прокуратура обжаловала решение казанского суда об УДО для экс-ректора КХТИ Дьяконова

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура против досрочного освобождения осужденного экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова. На прошлой неделе Вахитовский суд Казани удовлетворил ходатайство о его УДО, но сегодня сторона обвинения обжаловала это решение, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Мидхат Курманов.



По словам Курманова, с ходатайством о досрочном освобождении он в интересах Дьяконова обратился в первый раз. Указал — за время отбывания наказания по приговору в СИЗО-1 Казани тот заслужил пять поощрений.

По данным «Реального времени», в изоляторе бывший ректор заведует прачечной. Ранее он обращался в суд с ходатайством о смягчении наказания — просился на принудительные работы и в колонию-поселения. До конца срока по приговору ему осталось 3 года и 2 месяца.

При рассмотрении ходатайства об УДО администрация СИЗО не возражала, против был представитель прокуратуры.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в августе 2020-го казанский суд вынес приговор по делу о хищениях на 42,6 млн рублей, поступивших в КНИТУ-КХТИ из бюджета на выполнение оборонного госконтракта и от «Газпрома» в рамках гуманитарной помощи на образовательную деятельность. Пять сотрудников вуза получили условные сроки. Экс-ректора тогда наказали 7 годами и 6 месяцами колонии общего режима, а в апелляции этот срок сократили на месяц. Вину Дьяконов отрицает.

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Ирина Плотникова