В Чувашии произошел пожар на газопроводе

Фото: скриншот видео

В соседней с Татарстаном Чувашии произошел пожар на газопроводе. Об этом сообщает RT.

Причина происшествия на данный момент неизвестна. В результате инцидента никто не пострадал. Официальная информация о произошедшем не приводится.



Как пишет «Коммерсант», инцидент произошел рядом с деревней Ямбахтино Вурнарского района Чувашии. РБК со ссылкой на пресс-службу региона сообщил, что «до возгорания велись работы эксплуатирующей организацией».

Телеграм-канал SHOT сообщил, что в результате ЧП был поврежден один из домов в деревне Ямбахтино и припаркованный рядом автомобиль.

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Антон Гаврилов