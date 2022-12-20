Прокуратура организовала проверку после взрыва бытового газа в частном доме в Мензелинске

Фото: Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Прокуратура Мензелинского района Татарстана организовала проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме. Инцидент произошел утром 20 декабря.

— Прокуратура совместно со специалистами профильных ведомств выяснит причины и обстоятельства случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, — сообщили в прокуратуре Татарстана.

Как добавили в надзорном ведомстве, по итогам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Следователи уже возбудили уголовное дело по факту происшествие по п. «в» ч.2. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В результате происшествия 59-летний мужчина получил ожоги 40% тела.

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Айрат Назипов