Польша и Германия подали заявку на получение российской нефти в 2023 году

Российская компания «Транснефть» получила заявки от Польши и Германии на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» на следующий год. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава предприятия Николай Токарев.

Как отметил Токарев, ранее эти страны публично заявили об отказе от поставок российской нефти.

— Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: «На следующий год 3 миллиона тонн дайте нам». И на декабрь — 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в России прорабатывают указ, который запретит российским компаниям и трейдерам, закупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые ввели ценовой потолок.



Айрат Назипов