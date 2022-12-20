Публикация Лионеля Месси в Instagram* собрала 61,7 миллиона лайков — это много или мало?

Публикация футболиста, капитана сборной Аргентины, выигравшей чемпионат мира по футболу в Катаре, Лионеля Месси набрала рекордное количество лайков. На 17.55 под ней насчитывалось 61 712 704 «сердечка».

Предыдущий рекорд по количеству лайков в Instagram* принадлежал фотографии куриного яйца. Публикация появилась в январе 2019 года и на сегодняшний день собрала 56,5 миллиона лайков.

Публикация, собравшая рекордное количество лайков, опубликована два дня назад и состоит из карусели фотографий Лионеля Месси и сборной Аргентины с кубком ЧМ-2022. Сборная Аргентины выиграла в финале у Франции. Основное время матча закончилась ничьей — 2:2. Победитель определился в серии пенальти — 4:2.

скриншот Instagram* социальная сеть принадлежит компании Meta Platforms, которая признана судом экстремистской организацией и запрещена в РФ.

61,7 миллиона лайков — это:

В 57 раз больше, чем под первой публикацией Месси в Instagram* — видео, где он дарит подарок папе римскому, набрало 1 078 251 лайк.

— видео, где он дарит подарок папе римскому, набрало 1 078 251 лайк. В 2 раза больше, чем под предпоследней публикацией Месси в Instagram* — фотография, на которой он запечатлен спящим с кубком ЧМ-2022, собрала более 29 миллионов лайков.

— фотография, на которой он запечатлен спящим с кубком ЧМ-2022, собрала более 29 миллионов лайков. На 3,9 миллиона лайков больше, чем под тремя последними публикациями Криштиану Роналду — под ними в общей сложности насчитывается 57,8 миллиона «сердечек».

— под ними в общей сложности насчитывается 57,8 миллиона «сердечек». В 1 982 раза больше, чем под первой фотографией, опубликованной в Instagram* — считается, что ее сделал сооснователь соцсети Майк Кригер 16 июля 2010 года, она набрала 30 980 лайков.

— считается, что ее сделал сооснователь соцсети Майк Кригер 16 июля 2010 года, она набрала 30 980 лайков. В 42 раза больше, чем под известной фотографией Павла Дурова во «ВКонтакте» — снимок на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге собрал 1 475 384 лайка.

— снимок на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге собрал 1 475 384 лайка. В 9,2 раза больше, чем под самым популярным твитом — сообщение о смерти американского актера Чедвика Боузмана набрало рекордные для Twitter 6,7 миллиона лайков.

— сообщение о смерти американского актера Чедвика Боузмана набрало рекордные для Twitter 6,7 миллиона лайков. Почти в 23 раза меньше, чем лайков в TikTok Вали Карнавал — в ее аккаунте насчитывается 1,4 миллиарда лайков.

— в ее аккаунте насчитывается 1,4 миллиарда лайков. По 1,3 лайка от каждого жителя Аргентины — в родной стране Месси насчитывается 45,8 миллиона жителей.

— в родной стране Месси насчитывается 45,8 миллиона жителей. Лайк от каждого второго жителя России — в стране проживает 147,2 миллиона человек.

* социальная сеть принадлежит компании Meta Platforms, которая признана судом экстремистской организацией и запрещена в РФ

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Татьяна Демина