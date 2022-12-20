После хлопка газа в частном доме в Мензелинске возбудили уголовное дело

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

После хлопка газа в одном из частных домов Мензелинска возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2. ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Происшествие в Мензелинске случилось утром 20 декабря. В результате 59-летний мужчина получил ожоги 40% тела.



Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В ГУ МЧС России по Татарстану сообщали, что горел одноэтажный кирпичный жилой дом с мансардой размерами в плане 8х10 метров. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение ЦРБ Мензелинска.



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Татьяна Демина