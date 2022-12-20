МЧС хочет вернуть плановые проверки пожарной безопасность в ТЦ и гипермаркетах

МЧС России хочет включить торговые центры и гипермаркеты в список плановых проверок или профилактических визитов на предмет противопожарной безопасности на 2023-2025 годы, сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев.



По закону МЧС может проводить плановые проверки на объектах чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. В этот список планируют включить ТЦ и гипермаркеты, которые сейчас относятся к категории значительного риска. Иной вариант противопожарного надзора за ТЦ — профилактические визиты — не предполагает наказаний и штрафов по итогам проверок, а лишь информирование о выявленных нарушениях.

— Мы пытаемся сейчас убедить наших коллег из профильных ведомств в целях того, чтобы нам позволили вот этот значительный риск также включить в план проверок, чтобы это не было исключением, либо предусмотреть историю с обязательным профилактическим визитом, но увеличить срок этого профилактического визита и в рамках этого профвизита — что сегодня пока не позволяют нормы — осуществить проверки систем противопожарной защиты, — приводит ТАСС слова Еникеева.

Фото: realnoevremya.ru/Артем Гафаров

По его словам, МЧС попросит правитальество помочь с тем, чтобы федеральный государственный пожарный надзор ТЦ, хоть это и объекты значительного риска, проводился в плановом порядке с 2023 по 2025 годы.

В прошлом году в России горели 17 гипермаркетов, ТЦ и складов, в этом — 15.

Инициатива о проверках ТЦ появилась после недавних пожаров в торговых центрах. Пожар в подмосковном торговом центре «Мега Химки» произошел утром 9 декабря. В результате ЧП погиб охранник. В тот же день прокуратура Казани сообщила «Реальному времени», что не планирует проверять безопасность казанских торговых центров после пожара в ТЦ «Мега Химки». Об отсутствии таких же планов нашему изданию рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

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Маргарита Головатенко