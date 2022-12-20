CNBC: Илон Маск ищет нового директора для Twitter

Американский предприниматель и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового главу организации, сообщает CNBC со ссылкой на источники.



— Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового главного исполнительного директора для компании, — приводит RT сообщение.



12 декабря предприниматель организовал опрос среди пользователей сети о том, должен ли он уйти с поста главы. Больше половины участников опроса проголосовали за его уход с поста главы Twitter. Голосование продлилось 12 часов. Свое мнение высказали более 17,5 млн пользователей.

Фото: pixabay.com

28 октября Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

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Маргарита Головатенко