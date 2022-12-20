Рустам Минниханов в Казанском Кремле вручил государственные награды России и Татарстана

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды России и Татарстана. Церемония состоялась в Казанском Кремле.



Минниханов отметил, что уходящий год был непростым, страна столкнулась с серьезными вызовами. Однако, сплотившись, россияне продолжают плодотворно работать во благо республики и страны. Он заметил, что в условиях проведения специальной военной операции республиканские предприятия, общественные организации, а также многие татарстанцы принимают активное участие в организации помощи участникам СВО и членам их семей:

— Мы благодарны всем, кто вносит свой вклад в это благое дело. Особые слова признательности сегодня звучат в адрес присутствующих в этом зале Героев Российской Федерации Марата Равильевича Алыкова и Рафика Рашитовича Ихсанова, депутата Государственной Думы РФ Ирека Борисовича Богуславского, руководителей предприятий и общественных организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, меценатов и волонтеров. Вы все — яркий пример патриотизма и гуманизма! — обратился Рустам Минниханов к лауреатам госнаград.

Отдельные слова благодарности Рустам Минниханов выразил представителям науки, культуры и искусства, в том числе дирижеру Анатолию Шутикову, татарскому поэту Газинуру Мурату, артистке Гульшат Шараповой.

Он напомнил, что следующий год объявлен в республике Годом национальных культур и традиций.

— Татарстан имеет богатое историко-культурное наследие, национальные традиции. В нашей гостеприимной республике в мире и согласии живут представители разных народов. Уверен, совместными усилиями органов власти, широкой общественности и бизнес-сообщества следующий год будет насыщен добрыми делами и позитивными результатами, — добавил Рустам Минниханов.

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Маргарита Головатенко