Для татарстанских школьников проведут более 2,5 тысячи новогодних мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Во время зимних каникул в Татарстане планируется провести свыше 2,5 тысячи новогодних мероприятий для школьников. Об этом рассказал министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Традиционную Республиканскую новогоднюю елку проведут 25 декабря в «Татнефть Арене». Мероприятие посетят дети мобилизованных, воспитанники кадетских школ, детских домов, активисты детских общественных объединений, а также ученики школ и лицеев для одаренных детей.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также с 28 декабря по 10 января в в Актанышском, Алькеевском, Зеленодольском, Лениногорском, Мамадышском, Спасском, Новошешминском, Ютазинском, Кайбицком и Чистопольском районах откроют 93 пришкольных лагерей. Их смогут посетить 3 148 детей.

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Татьяна Демина