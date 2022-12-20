Глава Чувашии напомнил, что поврежденный газопровод обеспечивает перекачку газа в Европу

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Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что с помощью поврежденного в Вурнарском районе газопровода осуществляется перекачка газа в Европу.



— Это магистральный газопровод. Оттуда не запитывается газом территория Чувашской Республики, это транзитный газ, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны, — приводит его слова RT.

Сообщение о пожаре на поземном газопроводе у деревни Ямбахтино Вурнарского района Чувашии поступило сегодня в 13.44. Для ликвидации возгорания направили четыре единицы пожарной техники.

Факельное горение газа ликвидировали на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород диаметром 1420 мм. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. Как заявили в ведомстве, во время планового ремонта произошла утечка газа. Это и стало причиной пожара.

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Маргарита Головатенко