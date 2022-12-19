Пользователи Twitter проголосовали за уход Илона Маска с поста главы компании
Больше половины участников опроса, организованного Илоном Маском, проголосовали за его уход с поста главы Twitter. Пользователи могли оставлять свои голоса с воскресенья.
Голосование продлилось 12 часов. Свое мнение высказали более 17,5 млн пользователей.
Согласно данным опроса, 57,5% участников голосования высказались за уход бизнесмена с поста главы американской соцсети. Остальные участники — 42,5% — хотели бы, чтобы Илон Маск сохранил свой пост.
Ранее бизнесмен заявил, что он будет принимать решение на основе результатов этого голосования.
28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.
Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.
В ноябре в ходе первого обращения к сотрудникам Twitter новый глава социальной сети Илон Маск заявил, что допускает возможное банкротство компании, если в следующем году та не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит.
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