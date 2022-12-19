Пользователи Twitter проголосовали за уход Илона Маска с поста главы компании

Больше половины участников опроса, организованного Илоном Маском, проголосовали за его уход с поста главы Twitter. Пользователи могли оставлять свои голоса с воскресенья.

Голосование продлилось 12 часов. Свое мнение высказали более 17,5 млн пользователей.

Согласно данным опроса, 57,5% участников голосования высказались за уход бизнесмена с поста главы американской соцсети. Остальные участники — 42,5% — хотели бы, чтобы Илон Маск сохранил свой пост.

Фото: pixabay.com

Ранее бизнесмен заявил, что он будет принимать решение на основе результатов этого голосования.



28 октября американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter. Гендиректор Параг Агравал и финансовый руководитель компании Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.

Бизнесмен в первую очередь привнесет в Twitter новый набор ценностей. Например, в последние годы социальная сеть вела достаточно жесткую политику в отношении издевательств, оскорблений и дискриминации, Илон Маск заявил, что ослабит ограничения на контент, а также отменит блокировку аккаунтов.



В ноябре в ходе первого обращения к сотрудникам Twitter новый глава социальной сети Илон Маск заявил, что допускает возможное банкротство компании, если в следующем году та не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит.



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Айрат Назипов