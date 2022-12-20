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Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России

13:38, 20.12.2022
Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России
Фото: wikimedia.org/Marie-Lan Nguyen

Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков переизбран на новый срок. Об этом стало известно по итогам голосования, которое проходило на заседании делегатов Олимпийского собрания в Москве, сообщает ТАСС.

Позднякова избрали единогласно. Он был единственным кандидатом на выборах президента ОКР.

Позднякову 49 лет. Он возглавляет ОКР с 2018 года. Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира по фехтованию на саблях. Также он удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР и России. Кроме того, в честь него построен фехтовальный центр в Новосибирске.

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Антон Гаврилов
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