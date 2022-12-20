Станислав Поздняков переизбран на пост президента Олимпийского комитета России

Действующий президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков переизбран на новый срок. Об этом стало известно по итогам голосования, которое проходило на заседании делегатов Олимпийского собрания в Москве, сообщает ТАСС.

Позднякова избрали единогласно. Он был единственным кандидатом на выборах президента ОКР.

Позднякову 49 лет. Он возглавляет ОКР с 2018 года. Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира по фехтованию на саблях. Также он удостоен звания заслуженного мастера спорта СССР и России. Кроме того, в честь него построен фехтовальный центр в Новосибирске.

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Антон Гаврилов