Цена газа в Европе подскочила до $1 260 на фоне новостей о взрыве на газопроводе в Чувашии

На фоне новостей о взрыве на газопроводе Уренгой — Помары — Ужгород в Чувашии цена газа в Европе подскочила почти до $1 260 за 1 тыс. куб. м, согласно данным лондонской биржи ICE. Общий рост цены с начала дня превышает 5%.



Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 258 за 1 тыс. куб. м, или €114,325 за МВт·ч.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что с помощью поврежденного в Вурнарском районе газопровода осуществляется перекачка газа в Европу:



— Это магистральный газопровод. Оттуда не запитывается газом территория Чувашской Республики, это транзитный газ, который обеспечивает перекачку газа в европейские страны.

Фото: скриншот видео

Сообщение о пожаре на подземном газопроводе у деревни Ямбахтино Вурнарского района Чувашии поступило сегодня в 13.44. Для ликвидации возгорания направили четыре единицы пожарной техники.

Факельное горение газа ликвидировали на участке магистрального подземного газопровода Уренгой — Помары — Ужгород диаметром 1 420 мм. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по республике. Как заявили в ведомстве, во время планового ремонта произошла утечка газа. Это и стало причиной пожара.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко