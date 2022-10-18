Итоги дня: ЕС отказался от потолка цен на газ, первое интервью командующего СВО, падение цен на нефть
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 18 октября:
- Указа или заявления президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации в стране пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Процесс частичной мобилизации в регионах, которые справились с заданием, уже исчерпан и остановлен. Количество мобилизованных в России не может превышать 300 тысяч человек, поскольку именно такое число закреплено в указе Владимира Путина.
- В Татарстане частичная мобилизация военнообязанных пока продолжается, сообщил «Коммерсанту» начальник отделения Татвоенкомата по работе с гражданами Сергей Котин: «Сроки отмобилизования и численность являются информацией для служебного пользования».
- Лаишевский горсуд огласил приговор по делу о крушении вертолета Bell-407 в Татарстане, в той катастрофе погиб депутат Госдумы и бизнесмен Айрат Хайруллин. За нарушение правил управления и эксплуатации воздушным судном командир вертолета, он же замгендиректора компании «ВостокАэроТранс» Жавдат Сулейманов приговорен к лишению свободы на 2,5 года условно с такими же испытательным сроком. Суд согласился с позицией стороны обвинения и потерпевших о сокращении суммы ущерба от крушения вертолета со 125 млн до 21 млн рублей. При этом гражданский иск потерпевшей стороны суд постановил передать на рассмотрение в гражданском порядке.
- Татарстан закупил для призванных в ходе частичной мобилизации предметы первой необходимости, в том числе спальные мешки и портативные радиостанции, рассказал начальник отдела военно-патриотического воспитания ДОСААФ РТ Вадим Чиж. «Расширение списка и приобретение обмундирования по республике Татарстан производится. <...> Однозначно и точно по поручению президента РТ все те, кто мобилизован из республики Татарстан, они абсолютно точно будут обеспечены абсолютно всем необходимым обмундированием», — добавила вице-премьер Лейла Фазлеева.
- Нефть Brent подешевела до $90 за баррель впервые с 4 октября. А декабрьские фьючерсы на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures к 17:16 по московскому времени понизились на $1,61 (1,76%) — до $90,01 за баррель. Фьючерсов на WTI к указанному времени снизились на $1,93 (2,26%) — до $83,53 за баррель.
- В Казани началось рассмотрение уголовного дела 39-летнего казанского слесаря Радика Тагирова, обвиняемого в серийных убийствах и разбойных нападениях на пожилых женщин в 13 регионах России. Предварительное слушание в Верховном суде Татарстана проходит по ходатайству самого фигуранта и традиционно в закрытом режиме. В ходе предварительного следствия Тагиров признал вину в 33 разбойных нападениях, 31 убийстве и трех покушениях в 2011—2012 годах.
- В Татарстане полицейские задержали сотрудницу нижнекамского филиала банка, подозреваемую в краже 35 миллионов рублей. Кассир присваивала деньги с 2017 года. Факты хищения на протяжении нескольких лет удавалось скрывать с помощью внесения в документы недостоверных сведений.
- Отчима подростка Марата Замалиева, напавшего на отдел полиции в Кукморе, гособвинение предложило приговорить к 19 годам лишения свободы. Он обвиняется по ч. 4 ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), ч. 1 ст. 205.1, ч. 3 ст. 205.1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»); ч. 4 ст. 33 — ст. 317 («Подстрекательство к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Свою вину он не признает.
- Евросоюз пока воздержится от введения потолка цен на газ на фоне политических разногласий в странах объединения и опасений из-за обеспечения поставок топлива, сообщает Bloomberg. ЕС хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше «отразить энергетическую реальность региона после сокращения поставок газа по трубам из России».
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым Генеральным консулом КНР в Казани Сян Бо. Он пожелал ему успешной работы на новом посту и отметил, что у республики и Китая много совместных интересов, а уровень сотрудничества весьма высокий.
- Посол Уганды Мозес Кизиг сообщил, что страна заключила соглашение с КАМАЗом о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок, а также готова в будущем поставлять в Россию электромобили. Однако само ПАО «КАМАЗ» опровергло информацию о соглашениях с Угандой по поводу строительства завода для производства грузовых машин.
- Казанское МУП «Водоканал» планирует потратить на организацию и обеспечение питанием работников аварийных бригад 2,7 миллиона рублей из собственных средств. К тому, что едят работники, предприятие, на сетях которого происходят провал за провалом, относится скрупулезно — ко всем продуктам предъявляются весьма строгие требования, вплоть до вкуса, запаха, влажности и пористости. Всего исполнитель за время действия договора должен поставить не менее 10 080 горячих обедов. Таким образом, один обойдется в 256 рублей.
- Казань заняла 4-е место в рейтинге российских городов, где ипотечные заемщики предпочитают оформлять наиболее долгосрочные кредиты. Ее жители в среднем запрашивают ипотечный кредит на 24 года. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- В Татарстане завели уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса в Зеленодольском районе. По предварительным данным, водитель автобуса наехал на металлоконструкцию будущего пешеходного моста, пытаясь избежать аварии с впереди идущим автомобилем, который затормозил, пропуская пешеходов. В салоне находились 35 пассажиров, пять из них получили травмы.
- В Татарстане завершается работа по сбору заявлений на получение единовременной выплаты — 20 тысяч рублей — на несовершеннолетнего ребенка, отец которого призван в ходе частичной мобилизации, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова. Кроме того, более 30 районов Татарстана организовали бесплатное школьное питание для детей призванных в ходе частичной мобилизации, рассказала уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.
- «Пока экономическая ситуация напряженная, но все равно частные инвестиционные проекты в республике реализуются. Думаем, что до конца года сможем рассмотреть еще несколько», — не теряет оптимизма глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. Сегодня днем Инвестиционный совет под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова одобрил восемь инвестпроектов на общую сумму 3,1 млрд рублей. Большинству инвесторов предоставили право выкупа земельных участков без торгов и по низкой стоимости. Детали — в материале «Реального времени».
- В Верховный суд Татарстана на микроавтобусе СКР привезли уголовное дело Ильназа Галявиева, обвиняемого в расстреле гимназии №175 в Казани. Чтобы переместить коробки из автомобиля в канцелярию суда понадобилось три ходки с объемными тележками. Часть коробок с томами доставляли на руках. Доказательства собраны в 310 томах, еще 15 томов состоят из процессуальных документов по продлению меры пресечения обвиняемому. Напомним, на прошлой неделе Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение Галявиеву, а буквально вчера уголовное дело вернули из Москвы в Казань.
- В Казани стартовала консервация фонтанов на зиму. Вчера специалисты промыли чаши и продули трубы фонтанов в Ленинском и Лядском садах, у театра оперы и балета. Сегодня рабочие очистили и подготовили к консервации фонтан у ДК железнодорожников в Юдино.
- Президент России Владимир Путин проведет 19 октября заседание Совбеза. Оно пройдет в режиме видеоконференции. «На совещании планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности».
- Совет директоров казанского АО «Завод Элекон» решил 22 ноября созвать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям. Как выяснило «Реальное время», на это завод хочет направить 999,9 миллиона рублей — по 93,78 рубля на акцию. Завод не любит перечислять дивиденды с прибыли. Согласно данным источников, последний раз «Элекон» выплачивал дивиденды 10 лет назад, в 2012 году. Они составили миллиард рублей — 93,79 рублей на одну акцию, а источником стала нераспределенная прибыль прошлых лет.
- Депутаты однопалатного парламента Эстонии объявили Россию государством, поддерживающим терроризм. В поддержку данного заявления выступили 88 депутатов, «воздержавшихся или проголосовавших против не было». В указанном документе Россия квалифицируется как «государство — спонсор терроризма», а также «главная угроза миру в Европе».
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что планов заблокировать YouTube в России нет. Ранее Роскомнадзор обратился к американской компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, с требованием восстановить доступ к аккаунтам Совета Федерации. В ведомстве заявили, что рассматривают данные действия как «беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации».
- В Казани внедрят новую информационную систему оплаты школьного питания при помощи биометрии. Планируется выпускать индивидуальные карты ученика для прохода в школу и безналичной оплаты питания и проезда. Родители смогут пополнять ее через «Госуслуги». Отпечатки пальцев или рисунок вен ладони не будут заноситься в общую базу.
- Президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали предварительную концепцию мастер-плана развития туристической территории «Лаишево». Общий объем инвестиций составит около 11 млрд рублей, 8,4 млрд рублей из них направят на развитие туристической инфраструктуры курорта «Лаишево» и 2,8 млрд — на сопутствующую инфраструктуру.
Ключевые события 237-го дня специальной военной операции на Украине:
- Командующий группировкой объединённых войск в районе провеления специальной военной операции генерал Сергей Суровикин дал свое первое интервью. В нем он заявил, что дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. По его словам, она непростая, не исключается принятие непростых решений.
- Также Cуровикин заявил, что ВСУ не оставляет попыток атаковать позиции ВС России. Прежде всего, это Купянское, Краснолиманское Николаево-Криворожское направления.
- Сергей Суровикин сообщил, что российская группировка войск наращивает состав, создает резервы и возводит оборонительные позиции по всей линии боевого соприкосновения. Наносятся удары высокоточным оружием по военным объектам и объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск.
- Он же сообщил, что у России есть данные о возможности применения Киевом запрещенных методов войны в районе Херсона, а также подготовке ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он пообещал, что ВС России обеспечат безопасный, уже объявленный выезд населения Херсонской области, который готовит правительство России.
- Ежесуточно потери ВСУ составляют от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными, рассказал Суровикин. По его словам, Россия не стремится к высоким темпам наступления — ВС методично перемалывают противника и продвигаются дальше. Он отметил, что командование бережет жизни солдат и гражданских.
- Украинские военные совершили как минимум два военных преступления, расстреляв и пытав российских военнопленных в Харьковской и Киевской областях в марте 2022 года, говорится в опубликованным во вторник докладе Комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине. В первом случае, в Малом Рогане, Харьковская область, с 24 по 26 марта 2022 года украинские военные преднамеренно выстрелили в ноги трем захваченным военнослужащим ВС РФ с близкого расстояния и избили одного из них прикладом винтовки во время допроса. Во втором случае, около Дмитровки, Киевская область, 29 марта 2022 года, военнослужащий Украины трижды выстрелил с близкого расстояния и ранил уже раненого военнослужащего ВС России.
- Вооруженные силы России нанесли новую серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины, поразив все назначенные цели, сообщили Минобороны страны: «В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены».
- Так, в районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины. В районах населенных пунктов Артёмовск, Выемка и Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50, производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотных летательных аппаратов, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевая машина реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Дарья ПинегинаОбщество
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