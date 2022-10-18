В Казани внедрят оплату в школьных столовых при помощи биометрии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани внедрят новую информационную систему оплаты школьного питания при помощи биометрии. Она обойдется в 89,2 млн рублей.

Так, в столице Татарстана будут выпускать индивидуальные карты ученика для прохода в школу и безналичной оплаты питания и проезда. Предусмотрена возможность оплаты помощью с биометрических данных ученика.

Родители смогут пополнять эту карту через «Госуслуги». Уточняется, что отпечатки пальцев или рисунок вен ладони не будут заноситься в общую базу.

Вместе с системой будет разработано мобильное приложение на платформах iOS и Android: через него родители будут следить за состоянием счета карты, чем питается их ребенок, а также получать уведомления о входе и выходе ребенка из школы.

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Татьяна Леухина