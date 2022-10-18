Татарстан закупил для мобилизованных спальные мешки и портативные радиостанции

Татарстан закупил для призванных в ходе частичной мобилизации предметы первой необходимости, в том числе спальные мешки и портативные радиостанции. Об этом рассказал начальник отдела военно-патриотического воспитания регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ РТ Вадим Чиж.

— В настоящее время для мобилизованных подразделений республика закупила большое количество имущества, а именно: спальные мешки, коврики, кулеры, портативные радиостанции, хозяйственные товары и другие предметы первой необходимости, — сообщил он.

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По его словам, с командованием мобилизованных подразделений постоянно поддерживается связь. На все заявки оперативно реагируют — доставляют необходимое имущество и оборудование.

— Расширение списка и приобретение обмундирования по республике Татарстан производится. <...> Однозначно и точно по поручению президента РТ все те, кто мобилизован из республики Татарстан, они абсолютно точно будут обеспечены абсолютно всем необходимым обмундированием, — добавила вице-премьер Лейла Фазлеева.

В конце сентября президент Татарстана поручил правительству обеспечить каждого мобилизованного из республики аптечкой с набором всех необходимых лекарств, а также спальными мешками с ковриками.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее попадают 300 тысяч резервистов. По последним данным, призваны уже 222 тысячи человек. Глава государства заверил, что мобилизация завершится в течение двух недель.



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Татьяна Демина