В Татарстане завершается сбор заявлений на получение единовременной выплаты на детей мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане завершается работа по сбору заявлений на получение единовременной выплаты — 20 тысяч рублей — на несовершеннолетнего ребенка, отец которого призван в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

— Сейчас уже в районах, муниципалитетах, за исключением крупных городов — Казани и Набережных Челнов, работа по формированию заявлений завершена. У нас остались Казань и Набережные Челны. В Казани для удобства разнос этих заявлений будет не по домам, а по детским садам, потому что мы увидели, что зачастую указан адрес прописки, адрес регистрации по паспорту один, но на самом деле семья проживает совершенно по другому адресу, — рассказала она.

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Единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка татарстанца, призванного в рамках частичной мобилизации, утвердили в этом месяце. Средства выделяются из резервного фонда правительства. Эта выплата не учитывается при предоставлении иных льгот.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее попадают 300 тысяч резервистов. По последним данным, призваны уже 222 тысячи человек. Глава государства заверил, что мобилизация завершится в течение двух недель.

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Татьяна Демина