Талия Минуллина: «Экономическая ситуация напряженная, но все равно частные инвестиционные проекты реализуются»

Инвестиционный совет под председательством Рустама Минниханова одобрил восемь инвестпроектов на общую сумму 3,1 млрд рублей

«Пока экономическая ситуация напряженная, но все равно частные инвестиционные проекты в республике реализуются. Думаем, что до конца года сможем рассмотреть еще несколько», — не теряет оптимизма глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина. Сегодня днем Инвестиционный совет под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова одобрил восемь инвестпроектов на общую сумму 3,1 млрд рублей. Большинству инвесторов предоставили право выкупа земельных участков без торгов и по низкой стоимости. Детали — в материале «Реального времени».

Инвестиции в отдых

После небольшой паузы Инвестиционный совет Татарстана возобновил рассмотрение заявок от частных инвесторов. Правда, они не рвутся ни в ТОСЭР, ни в промышленные парки — выпускать новую продукцию, похоже, пока нет желающих. Вместо этого вдруг проснулся сильный интерес к рекреационным проектам — по обустройству всевозможных мест отдыха на территории республики. Большая часть из одобренных проектов — как раз для «жизни отдыхающих». Причем от самого малого до великого масштаба.

Так, руководитель компании «Мир групп» Тимур Егоров получил одобрение на строительство загородного комплекса Volga village medical spa and wellness resort стоимостью 700 млн рублей. ООО «Специализированный застройщик Зеленая Долина» получило одобрение на предоставление ему земли на территории Айшинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района. А самым «миниатюрным» стал проект по созданию глэмпинга For-Rest Glamp на территории Верхнеуслонского муниципального района. Его инвестором стал Дамир Фахрутдинов. Инвестиции в первую очередь оцениваются в 50 млн рублей.

— Эти проекты не очень большие, но очень нужные, — прокомментировала итоги заседания Инвестсовета глава АИР Талия Минуллина. — Большая часть из туристической сферы — это проекты создания глэмпингов и кемпингов, но есть и проекты по преобразованию городской среды. Если раньше республика сама выделяла ресурсы на эти цели, то теперь это частные средства инвесторов. Сектор прибыльный, люди много путешествуют внутри республики и по территории России, — пояснила она. — Пока экономическая ситуация напряженная, но все равно частные инвестиционные проекты в республике реализуются. Думаем, что до конца года сможем рассмотреть еще несколько.

Так, руководитель компании «Мир групп» Тимур Егоров получил одобрение на строительство загородного комплекса Volga village medical spa and wellness resort стоимостью 700 млн рублей. Фото: tatarstan.ru

Одобрены проекты на территории Казани и прилегающих районов — Зеленодольского, Пестречинского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского. На этот раз заявителями выступили только местные инвесторы.

For-Rest Glamp напротив острова-града Свияжска

Основные преференции связаны с упрощением порядка предоставления земельных участков. По большинству проектов одобрено их получение инвестором без торгов.

— Если раньше были недоступны, то сейчас можно получить привлекательные земельные участки по низкой стоимости, — отметила глава АИР.

Руководитель проекта For-Rest Glamp Илья Спиридонов рассказал, что задумано возвести 20 домиков напротив острова-града Свияжска. У идеолога проекта Дамира Фахрутдинова давно была мечта создать место отдыха на природе.

— Полтора-два года искали подходящие локации и наконец нашли. Участок расположен на живописном берегу Свияги. Случайно на «Авито» продавался земельный участок, его и приобрели. Сегодня мы попросили, чтобы одобрили выделение смежного земельного участка без торгов, — рассказал Спиридонов.

Проект глэмпинга For-Rest Glamp. Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

К лету будущего года планируется запустить первую очередь на 10 домов. Пока компания использует собственные средства, а в будущем году планирует привлечь грант Ростуризма на 15 млн рублей.

Сложность в том, что земля находится в особо охраняемой зоне, что накладывает определенные ограничения.

— Мы попросили согласовать экспертизу и организовать перевод этой зоны в категорию Z2, которая позволит выполнить проект. Это некапитальное строительство. С нашей зоны можно возить на горнолыжный курорт «Свияжские холмы», — рассказал Илья Спиридонов.

Автогонки и новые заправки

В Зеленодольском районе расширится спортивный мотогоночный комплекс «Драйв Парк». ООО «Фаворит Плюс» заявило о вложениях в 70 млн рублей. Сейчас инвестор располагает 2 га, а в будущем готов выкупить без торгов еще 23 га. По словам куратора проекта Айдара Галеева, здесь смогут заниматься бесплатно дети до 9 лет, а старше — на платной основе, за 3 тысячи рублей в месяц. Цель расширения центра гонок — увеличить протяженность трассы до 17 км.

Кроме того, ООО «Татнефть-АЗС Центр» получило одобрение на строительство автозаправочной станции (АЗС) на территории трассы М-7. Планируемый общий бюджет — 500 млн рублей. Предполагаемое место — 833+648км (справа) автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа. Также компания построит модуль для заправки СПГ (сжиженным природным газом) в Кощаково Пестречинского района, на 16-м километре автодороги Казань — Набережные Челны.

— Это очень нужные проекты. Хорошо, что в наших районах появляются кемпинги, развиваются зоны отдыха с необходимой инфраструктурой. Необходимо и дальше работать в данной сфере. У нас богатая природа, много красивейших мест. Нужно создавать условия, чтобы люди отдыхали у нас в республике, а не уезжали в другие регионы и страны, — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Нужно создавать условия, чтобы люди отдыхали у нас в республике, а не уезжали в другие регионы и страны», — отметил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: tatarstan.ru