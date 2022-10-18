Уганда заключила соглашение с КАМАЗом о строительстве завода

Уганда заключила соглашение с КАМАЗом о строительстве завода по производству грузовых машин для экспорта на африканский рынок, а также готова в будущем поставлять в Россию электромобили, заявил «РИА Новости» посол страны Мозес Кизиге.

— Мы также открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно мы заключили соглашение с КАМАЗом о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке, — сказал он.

Кизиге добавил, что Уганда недавно начала производство собственных электромобилей, и не исключил возможность их экспорта в Россию.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Вчера сообщалось, что бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге может сохранить работоспособность. Площадка может перейти КАМАЗу, которому предстоит договориться с партнером из КНР.

Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» 11 октября. Среди них — завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. Все это будет продано подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ» за 1 евро.

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Максим Кокунин