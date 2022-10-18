Более 30 районов Татарстана организовали бесплатное школьное питание для детей мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Турцева

Более 30 районов Татарстана организовали бесплатное школьное питание для детей призванных в ходе частичной мобилизации. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в республике Сария Сабурская.

— Многие муниципальные образования приняли меры социальной поддержки. Сегодня обеспечение бесплатным горячим питанием, мы уже имеем информацию, — более чем 30 районах. Это и Агрызский, Аксубаевский, Актанышский, Атнинский и так далее, — сообщила она.

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Бесплатное школьное питание для детей мобилизованных организовали и в Казани. По последним данным, его получают уже 489 детей.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Как сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу, под нее попадают 300 тысяч резервистов. По последним данным, призваны уже 222 тысячи человек. Глава государства заверил, что мобилизация завершится в течение двух недель.



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Татьяна Демина