Путин завтра проведет заседание Совбеза

Президент России Владимир Путин проведет 19 октября заседание Совбеза. Оно пройдет в режиме видеоконференции.

— На совещании планируется рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере и регулированием миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности, — рассказали в Кремле.

Ожидается, что на заседании выступит с докладом зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет «РИА Новости».

Последний раз российский лидер проводил совещание Совета безопасности 10 октября. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков ранее пояснял, что в самом факте совещания нет ничего необычного. Путин регулярно собирает Совбез, а совещания чаще всего проходят именно по понедельникам.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина