СМИ: ЕС пока не будет вводить потолок цен на газ из-за разногласий между странами

Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне политических разногласий в странах объединения и опасений по поводу обеспечения поставок топлива. Об этом сообщает Bloomberg.

Еврокомиссия планирует предложить меры для борьбы с резким ростом цен на энергоносители. Однако страны объединения решили «воздержаться» от введения «немедленного ограничения цен на газ». ЕС хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше «отразить энергетическую реальность региона после сокращения поставок газа по трубам из России».



Фото: pixabay.com

Еще в сентябре газета Guardian сообщала, что Еврокомиссия откажется от введения потолка цен на российский газ. По ее данным, не все страны желают идти на такие меры.



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Татьяна Леухина