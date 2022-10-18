«Наказать условным сроком в 2,5 года»: за смерть депутата Госдумы Хайруллина осужден пилот упавшего вертолета

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотниковаа

Лаишевский горсуд огласил приговор по делу о крушении вертолета Bell-407 в Татарстане, в той катастрофе погиб депутат РФ Госдумы и бизнесмен Айрат Хайруллин. За нарушение правил управления и эксплуатации воздушным судном командир вертолета, он же замгендиректора компании «ВостокАэроТранс» Жавдат Сулейманов приговорен к лишению свободы в 2,5 года условно с такими же испытательным сроком, — передает из зала суда журналист «Реального времени».



Суд согласился с позицией стороны обвинения и потерпевших о сокращении суммы ущерба от крушения вертолета со 125 до 21 млн рублей. При этом гражданский иск потерпевшей стороны суд постановил передать на рассмотрение в гражданском порядке.

В последнем слове Сулейманов заявил, что полностью признает вину, но, к сожалению, до сих пор не знает, что еще мог сделать в сложной ситуации, чтобы не допустить трагедии. «Каждый день задаю себе этот вопрос и не нахожу ответа», — сказал он. Также летчик с 40-летним стажем выразил готовность в счет погашения ущерба продать квартиру в Казани на Декабристов, уверяя, что та является его единственным имуществом. «К сожалению, потерпевшую сторону (ЗАО «Эдельвейс Корпорейшн» требует 21 млн рублей за разбитый вертолет — ред.) не устроил этот вариант.

Отметим, в ходе предварительного следствия под арест попали еще несколько объектов недвижимости семьи Сулейманова, однако срок их ареста истек до поступления дела в суд, а в наложении нового судья Фирдавис Фазлиев отказал.

Напомним, трагедия произошла 7 февраля 2020 года на Куйбышевском водохранилище. Погиб ВИП-пассажир — политик и бизнесмен Айрат Хайруллин, его помощник Рамис Газизов и летчик выжили. Уголовное дело было возбуждено в тот же день, в апреле 2020-го его приостановили — не смогли установить лицо, подлежащее привлечению в качестве подозреваемого-обвиняемого. Такой фигурант появился лишь в феврале 2022-го, когда завершила свое расследование спецкомиссия Межгосударственного авиационного комитета.

Комиссия МАК и следователи пришли к выводу: в результате при снижении в условиях, не отвечающих требованиям визуальных полетов, командир воздушного судна «потерял пространственную ориентировку, упустил контроль за высотой и допустил неконтролируемое снижение вертолета, что привело к его столкновению с замерзшей поверхностью водохранилища».

В прениях гособвинитель Дмитрий Горб просил для подсудимого 1 год колонии-поселения с лишением права заниматься эксплуатацией воздушного транспорта в течении еще одного года.