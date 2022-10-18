В Казани началась консервация фонтанов на зиму

Фото: realnoevremya.ru / Максим Кокунин

В Казани стартовала консервация фонтанов на зиму. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Вчера специалисты промыли чаши и продули трубы фонтанов в Ленинском и Лядском садах, у театра оперы и балета. Сегодня рабочие очистили и подготовили к консервации фонтан у ДК железнодорожников в Юдино.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Отключение и консервация фонтанов будет проводиться в течение порядка двух недель. Конструкции закроют фанерой. На балансе Комитета внешнего благоустройства находятся 27 фонтанов, 23 из них в рабочем состоянии.



В комитете ранее сообщали «Реальному времени», что в Казани допустили проведение консервации фонтанов раньше срока. Эти сроки будут скорректированы в зависимости от погоды, и работы начнутся раньше.



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Татьяна Леухина