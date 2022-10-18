Казанский завод «Элекон» расщедрился на дивиденды после многолетнего застоя

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Последний раз «Элекон» платил дивиденды 10 лет назад

Совет директоров казанского АО «Завод Элекон» решил 22 ноября созвать внеочередное общее собрание акционеров для решения вопроса выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям. Как выяснило «Реальное время», на это завод хочет направить 999,9 миллиона рублей — по 93,78 рубля на акцию.

На 3 декабря должны быть определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Перечислять акционерам их будут на банковские счета и доставлять почтовым переводом.

Казанский завод «Элекон», чья выручка за 2020 год составила 6,5 миллиарда рублей, а прибыль — 1,8 миллиарда (более свежие данные не раскрываются, — прим. ред.), может выплатить дивиденды второй раз за год.

Фото: скриншот yandex.ru

13 мая акционеры завода решили не распределять чистую прибыль за 2021 год и, соответственно, не выплачивать дивиденды. Однако в конце месяца совет директоров созвал внеочередное собрание акционеров и рекомендовал все же направить на дивиденды 1,34 млрд рублей — по 126,61 рублей на одну акцию. В начале июля это решение было утверждено. Отмечалось, что дивиденды выплачиваются из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выплаты дважды в год — уникальный случай. Завод не любит перечислять дивиденды с прибыли. Согласно данным источников, последний раз «Элекон» выплачивал дивиденды 10 лет назад, в 2012 году. Они составили миллиард рублей — 93,79 рублей на одну акцию, а источником стала нераспределенная прибыль прошлых лет.

Продукция «Элекона» установлена на российских ракетах-носителях, межконтинентальных баллистических ракетах

Завод был создан в 1939 году. Недавно ему присвоили звание «Предприятие трудовой доблести. 1941—1945 гг.» — за «значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленного предприятия, обеспечивших бесперебойное производство военной и гражданской продукции в годы Великой Отечественной войны».

Стоит отметить, что в годы войны многие заводские рабочие были призваны на фронт. На заводе развернулось производство военной продукции: радиаторов для танков и автомашин, тары для патронов, колец для ручных гранат, беспламенных горелок для обогрева моторов самолетов и танков, а также других видов продукции. В эти годы заводом руководил Хасан Гагудзович Датиев. Объем выпускаемой продукции в этот период увеличился в 3,5 раза. Также на предприятии была организована специальная лаборатория по изготовлению светосостава постоянного действия для навигационных приборов самолетов, танков и кораблей. Разработка и изготовление светомассы велись под руководством академиков Виталия Хлопина и Сергея Вавилова.

На данный момент «Элекон» занимается разработкой и производством цилиндрических электросоединителей для всех отраслей оборонной и гражданской промышленности, а также специальных электроразрывных соединителей для авиационной, ракетно-космической и военно-морской техники.

Продукция предприятия установлена на российских ракетах-носителях, межконтинентальных баллистических ракетах: СС-19, СС-20, «Тополь-М», практически на всех космических кораблях, спутниках и станциях, включая МКС. Оборудование применяется в военной и гражданской авиации, а также на кораблях и подводных лодках, танках: Т-72, Т-80, Т-90. Без продукции предприятия не обходятся и современные системы спутниковой связи и навигации, телевидения.

Дарья Пинегина