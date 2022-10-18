В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

Фото: ГИБДД Татарстана

В Татарстане завели уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Зеленодольском районе. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике.

По предварительным данным, водитель автобуса наехал на металлоконструкцию будущего пешеходного моста. Опасный маневр он сделал, пытаясь избежать аварии с впереди идущим автомобилем, который затормозил, пропуская пешеходов. В салоне находились 35 пассажиров, пять из них получили травмы.

Фото: ГИБДД Татарстана

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в июле в Казани возбудили уголовное дело после столкновения на перекрестке улиц Ямашева и Гаврилова троллейбуса и автобуса. Тогда пострадали в результате инцидента три человека, в том числе 4-летний ребенок.

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Максим Кокунин