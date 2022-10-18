31 жертва — одним эпизодом: перед Верховным судом Татарстана предстал поволжский «душитель» бабушек

Фото: realnoevremya.ru/Камиль Исмагилов

Сегодня в Казани начинается рассмотрение уголовного дела 39-летнего казанского слесаря Радика Тагирова, обвиняемого в серийных убийствах и разбойных нападениях на пожилых женщин в 13 регионах России. Предварительное слушание в Верховном суде Татарстана пройдет по ходатайству самого фигуранта и традиционно в закрытом режиме, сообщает журналист «Реального времени».



В ходе предварительного следствия Тагиров признал вину в 33 разбойных нападениях, 31 убийстве и трех покушениях 2011—2012 годов. Однако Следком и Генпрокуратура РФ квалифицировали его действия по 36 эпизодам преступлений — по отдельности вменили каждый разбой, но объединили в единое преступление всех убитых в разных городах и в разное время старушек. С какой целью это было сделано — в официальном релизе СК не разъяснялось. По данному единому эпизоду Тагирову предъявляют убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, более двух лиц, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем (пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ)

В адвокатском сообществе Татарстана данная конфигурацию обвинения была встречена с большим недоумением — ведь за единый эпизод и наказание должно быть одно. Пытаясь постичь логику следствия, юристы предполагают, что объединение связано с техническим истечением срока давности по каждому из убийств (впрочем, применять ли этот срок, решает сам суд), тогда как новая редакция обвинения предусматривает пожизненное заключение. По одной из версий, объединение может быть связано и с нехваткой доказательной базы по каждому из убийств.

Фото: realnoevremya.ru/Камиль Исмагилов

Также в один эпизод объединены два покушения на пожилых женщин в Казани в марте и октябре 2012 года. При этом отдельным эпизодом Тагирову вменяется покушение на дочь задушенной им жертвы в Нижнем Новгороде.

По версии СКР и Генпрокуратуры, обвиняемый находил одиноких пожилых женщин и обманным путем проникал в их квартиры, представляясь работником коммунальной службы. Затем он нападал на потерпевших, наносил им удары и душил, после чего обыскивал квартиры и похищал имевшиеся там деньги. Иногда уходил с пустыми руками, иногда с добычей от 500 рублей до сотен тысяч.

Новый процесс судьи обещает быть сложным с моральной и технической точки зрения. Предстоит организовать допросы свидетелей, а выживших после покушения женщин и родственников убитых из Волжска, Ижевска, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Иваново, Кирова, Самары, Челябинска и Москвы. Выбор Татарстана для рассмотрения дела связан с тем, что здесь больше жертв по сравнению с другими регионами.

Ирина Плотникова