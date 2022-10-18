Новым Генконсулом КНР в Казани стал советник посольства Китая в Туркменистане

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым Генеральным консулом КНР в Казани Сян Бо. Он пожелал ему успешной работы на новом посту и отметил, что у республики и Китая много совместных интересов, а уровень сотрудничества весьма высокий.

— Учитывая наши тесные экономические и культурные связи с Китаем, надеюсь, ваша работа в Татарстане будет интересной и плодотворной, — цитирует Рустама Минниханова его пресс-служба.

Сян Бо родился в январе 1975 года в городе Чунцин.

С 1998 по 2002 год занимал пост атташе Генерального консульства КНР в Хабаровске.

С 2003 по 2008 год работал в посольстве КНР в России.

В 2008—2015 годах занимал разные посты в департаменте Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР.

С 2015-го по 2021 год — советник посольства КНР в Туркменистане.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, в июле сообщалось, что Генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани У Инцинь завершает свою миссию в столице республики. Он перешел на новое место работы.

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Максим Кокунин