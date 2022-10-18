Парламент Эстонии объявил Россию государством — спонсором терроризма

Депутаты однопалатного парламента Эстонии объявили Россию государством, поддерживающим терроризм, сообщает ТАСС.

В поддержку данного заявления выступили 88 депутатов, «воздержавшихся или проголосовавших против не было». В указанном документе Россия квалифицируется как «государство — спонсор терроризма», а также «главная угроза миру в Европе».

Стоит отметить, что в качестве «террористических организаций» также обозначены ЧВК «Вагнер» и вооруженные формирования ДНР и ЛНР.

Кроме того, в заявлении эстонских властей осуждаются специальная военная операция на Украине и вхождение в состав России новых субъектов. Эстония не будет признавать результаты референдумов, прошедших в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Также страна призывает исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН.

Фото: ru.wikipedia.org (Эстония — Таллин)

Напомним, в сентябре пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение администрации США не включать Россию в перечень стран — спонсоров терроризма окончательное. По ее словам, такое признание помешало бы поддержке Украины и урегулированию гуманитарной ситуации.

— Как сказал президент и как думаем мы, это не самый эффективный или мощный инструмент продвижения вперед, — сказала она.

19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза. Обращаясь к россиянам, глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил: «Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!»

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Максим Кокунин