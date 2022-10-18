Отчима подростка, напавшего на отдел полиции в Кукморе, предложили приговорить к 19 годам лишения свободы

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова (архив)

Отчима подростка, напавшего на отдел полиции в Кукморе, Марата Замалиева гособвинение предложило приговорить к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

Замалиев обвиняется по статьям по ч. 4 ст. 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), ч. 1 ст. 205.1, ч. 3 ст. 205.1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»); ч. 4 ст. 33 — ст. 317 («Подстрекательство к посягательству на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Свою вину он не признает.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)



— Мы не увидели ни одного доказательства причастности моего подзащитного к данному преступлению. А главный свидетель обвинения отказался от своих показаний, — написал Нагиев в своем telegram-канале.

Процесс по делу о нападении на участок полиции в Кукморском районе стартовал в апреле в Центральном окружном военном суде. Первоначально в причастности к нападению на отдел полиции подозревали шестерых жителей Кукмора.



Инцидент произошел в октябре 2020 года. Напомним, на территорию служебной парковки бросили две бутылки с зажигательной смесью. Сотрудники полиции заметили и стали преследовать злоумышленника, при задержании тот бросился на них с ножом и был ликвидирован. Убитым оказался 16-летний подросток. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Леухина