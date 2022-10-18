КАМАЗ опроверг информацию о соглашениях с Угандой по строительству автомобильного завода

ПАО «КАМАЗ» опровергло информацию о соглашениях с Угандой по поводу строительства завода для производства грузовых машин. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном пресс-службой.

В сообщении указано, что КАМАЗ заинтересован и активно развивает сотрудничество со странами африканского континента, где автомобильная техника от компании пользуется спросом много десятилетий.

— Однако в настоящий момент говорить о каких либо достигнутых соглашениях с Угандой не приходится. Мы готовы обсуждать все виды сотрудничества в интересах наших государств, — говорится в заявлении.

Фото: kamaz.ru

Напомним, сегодня утром в СМИ появилась информация о том, что посол Уганды Мозес Кизиге сообщил о соглашение с КАМАЗом по строительству завода по производству грузовиков для экспорта на африканский рынок.

— Мы также открыты к сотрудничеству с российскими автоконцернами, например, недавно мы заключили соглашение с КАМАЗом о строительстве в Уганде завода по производству грузовых машин, чтобы продавать их на африканском рынке, — сказал он.

Кизиге добавил, что Уганда недавно начала производство собственных электромобилей, и не исключил возможность их экспорта в Россию.

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Максим Кокунин