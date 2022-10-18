Минцифры сообщило, что планов заблокировать YouTube в России нет

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций сообщило, что планов заблокировать YouTube в России нет. Об этом пишет «РИА Новости».

Ранее Роскомнадзор обратился к американской компании Google, владеющей видеохостингом YouTube, с требованием восстановить доступ к аккаунтам Совета Федерации. В ведомстве заявили, что рассматривают данные действия как «беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа Российской Федерации».

Напомним, сегодня Google заблокировал аккаунты Совета Федерации России на YouTube, вся информация удалена без возможности восстановления.

На каналах Совфеда насчитывалось более 200 тысяч подписчиков и 20 тысяч видео. Совет Федерации и телеканал «Вместе-РФ» продолжат вести трансляции на отечественных платформах.

— Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций, — говорится в сообщении от Google, адресованном Совфеду.



Фото: pixabay.com

В августе корпорация «Ростех» получила от Google уведомление о том, что YouTube-аккаунт российской компании заблокируют в связи с санкциями. В сентябре прошлого года прогремел скандал, когда компания удалила без возможности восстановления два немецких канала RT.

Такая политика Google в отношении российских компаний может привести к тому, что видеохостинг может быть заблокирован в России. В совете по правам человека предположили, что доступ к YouTube в стране могут ограничить этой осенью, когда будет грамотно выстроена работа отечественных аналогов.

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Максим Кокунин