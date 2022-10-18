В Лаишево построят гостиницы, рестораны и яхтенную марину в рамках развития туристической территории

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали предварительную концепцию мастер-плана развития туристической территории «Лаишево». Концепция разработана АО «Корпорация Туризм.РФ».



Развитие многофункционального курорта «Лаишево» реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На территории площадью 72,87 га планируется построить объекты для всесезонного размещения туристов — гостиницы категорий три и четыре «звезды» с высоким уровнем сервиса, спа-центры, рестораны, глэмпинги, прогулочные дорожки и инфраструктуру для пляжного отдыха. Там расположатся более 700 номеров. В дальнейшем, при необходимости, их число может увеличиться.

Фото: president.tatarstan.ru

Также на территории Лаишевского района планируется создать яхтенную марину с полным набором сервисных услуг, включая техническое обслуживание, береговую сервисную инфраструктуру для владельцев яхт и туристов, а также организовать зимнее хранение маломерных судов.

При разработке проекта особое внимание уделили созданию лотов и предложений для предприятий малого и среднего бизнеса. Предприниматели Татарстана смогут принять участие в развитии туристической территории «Лаишево» после утверждения мастер-плана.

Общий объем инвестиций составит около 11 млрд рублей, 8,4 млрд рублей из них направят на развитие туристической инфраструктуры курорта «Лаишево» и 2,8 млрд — на сопутствующую инфраструктуру.

По предварительным подсчетам, благодаря развитию инфраструктуры туристической территории «Лаишево» к 2030 году турпоток превысит 540 тысяч человек в год, передает пресс-служба президента Татарстана.



Первый заместитель гендиректора «Корпорация Туризм.РФ» Денис Секачев в июне сообщал «Реальному времени», что общие инвестиции в эту территорию составят порядка 25 млрд рублей, из которых 15 млрд рублей — это средства инвесторов и корпорации. Еще 10 млрд рублей — это средства, которые государственный бюджет, возможно, выделит на развитие этой территории (дорога, энергетика).



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Татьяна Леухина