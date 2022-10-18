Российские войска нанесли новые удары по объектам военного управления и энергетики Украины

Вооруженные силы России нанесли новую серию ракетных ударов по энергетическим объектам и по системе военного управления Украины, поразив все назначенные цели, сообщили Минобороны страны.

— В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины, а также арсеналам с боеприпасами и вооружением иностранного производства. Все назначенные объекты поражены, — заявили в военном ведомстве.

Так, в районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», а также 56 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 132-х районах.

Вместе с этим на Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступления овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области и нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии ВСУ.

Фото: Скриншот

Вчера российские военные также нанесли ударов по объектам военного управления и системы энергетики Украины.



Напомним, президент России Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что необходимости в нанесении массированных ударов по Украине нет. Сейчас стоят другие задачи. При этом он отметил, что не все нужные объекты поражены.



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Максим Кокунин