Жители Казани предпочитают оформлять ипотеку сроком на 24 года — это много или мало?

Казань заняла 4-е место в рейтинге российских городов, где ипотечные заемщики предпочитают оформлять наиболее долгосрочные кредиты. Ее жители в среднем запрашивают ипотечный кредит на 24 года.

Четвертое место в рейтинге Казань разделила с Нижним Новгородом. Его жители также предпочитают брать ипотеку на 24 года.

На первом месте расположилась Москва. Жители столицы в среднем запрашивают ипотечный кредит на 26,5 года, пишут «Известия» со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На второй строчке рейтинга находится Санкт-Петербург, где средний срок, на который жители оформляют ипотеку, составляет 26 лет. Топ-3 замкнул Ростов-на-Дону — 25 лет. На пятом месте, ниже Казани и Нижнего Новгорода, расположился Екатеринбург, где средний срок ипотеки достигает 23,1 года. Следом в рейтинге идут Красноярск (23 года), Омск и Краснодар (22 года), Волгоград (21 год). Топ-10 замкнул Челябинск, жители которого предпочитают оформлять ипотечный кредит на 20 лет.

24 года — это:

Треть всей жизни — ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане в прошлом году составляла 72,83 года.

— ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане в прошлом году составляла 72,83 года. Время, за которое татарстанцы могут накопить почти на три новые машины — на это им требуется 8,3 года.

— на это им требуется 8,3 года. Срок, в течение которого жители Татарстана могут накопить почти на пять подержанных автомобилей — на это у них уходит 4,9 года.

— на это у них уходит 4,9 года. Срок, в течение которого жители Ненецкого автономного округа могут купить восемь квартир — на покупку одной квартиры им необходимо копить минимум 3 года.

— на покупку одной квартиры им необходимо копить минимум 3 года. Период, в течение которого житель Карачаево-Черкесии может накопить 1 миллион рублей — на 2021 год накопление этой суммы на пополняемом вкладе при медианной зарплате заняло бы у него 24,1 года.

— на 2021 год накопление этой суммы на пополняемом вкладе при медианной зарплате заняло бы у него 24,1 года. Почти 3,5 оптимального срока ипотеки — по мнению экспертов, оптимальная продолжительность ипотечного кредита составляет 7 лет.

— по мнению экспертов, оптимальная продолжительность ипотечного кредита составляет 7 лет. На 7 лет меньше среднего возраста квартир на вторичном рынке городов-миллионников России — по данным на 2021 год, он составлял 31 год.

— по данным на 2021 год, он составлял 31 год. На 5 лет меньше среднего возраста квартир на вторичном рынке Казани — в прошлом году он оценивался в 29 лет.

— в прошлом году он оценивался в 29 лет. На 6 лет меньше максимального срока ипотеки — в России она выдается максимум на 30 лет.

— в России она выдается максимум на 30 лет. Почти две трети среднего возраста ипотечных заемщиков в России — он составляет 35 лет.



— он составляет 35 лет. На 3 года и 10 месяцев больше среднего срока ипотечных кредитов в России — по данным «Объединенного кредитного бюро», в январе он составил 242 месяца, впервые превысив 20 лет.

— по данным «Объединенного кредитного бюро», в январе он составил 242 месяца, впервые превысив 20 лет. Почти на треть больше срока окупаемости квартиры в городах-миллионниках России при сдаче в аренду — к концу 2021 года он составлял 16,5 года.

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Татьяна Демина