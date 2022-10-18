В Татарстане полицейские задержали кассира банка, подозреваемую в краже 35 млн рублей

В Татарстане полицейские задержали сотрудницу нижнекамского филиала банка, подозреваемую в краже 35 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что кассир присваивала деньги с 2017 года. Факты хищения на протяжении нескольких лет удавалось скрывать с помощью внесения в документы недостоверных сведений.

— В сентябре злоумышленница узнала, что офис банка в Нижнекамске закрывается и перед этим состоится ревизия. Испугавшись ответственности, фигурантка похитила все наличные деньги, к которым имела доступ, и уехала в Казань. Там она обратилась за помощью к адвокатам, по их совету написала заявление о явке с повинной и направила его по почте в полицию Нижнекамска. Однако еще до того, как отправление дошло до адресата, женщину задержали оперативники. Оказалось, что ревизоры обнаружили в филиале банка недостачу в размере более 35 миллионов рублей и сразу же обратились в территориальное управление МВД России, — рассказала Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Подозреваемую заключили под стражу.

— В автомобиле, который принадлежит сыну задержанной, полицейские обнаружили 4 900 тысяч рублей. Проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление местонахождения остальной части похищенного, — добавила представитель МВД.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в июне прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней заведующей кассой и 42-летней старшего менеджера по обслуживанию корпоративных клиентов одного из отделений республиканского банка в Набережных Челнах. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (4 ст. 159 УК РФ) и краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По версии следствия, в апреле прошлого года 42-летняя обвиняемая попросила старшую коллегу помочь с деньгами за вознаграждение. Та согласилась и передала ей ключи от банковской ячейки одного из клиентов. Женщина похитила оттуда 15 млн рублей, после чего передала сообщнице 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

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Максим Кокунин