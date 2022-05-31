Итоги дня: Патрушев в Казани, Верховный суд расширил границы самообороны, арест активов «Татнефти» на Украине
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 31 мая:
- Сегодня в Казань прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО. Патрушев заявил, что за последние пять лет в Приволжском федеральном округе сельское население вследствие естественной убыли сократилось на 350 тысяч человек. Наибольшее сокращение численности сельского населения отмечается в Башкирии, Оренбургской и Кировской областях. Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в республике 23% населения проживает в сельской местности. Наблюдается тенденция к снижению его численности. При этом за 10 лет в регионе количество многодетных семей увеличилось на 66% — с 24 807 до 40 500.
- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в казанском Кремле заявил, что западные партнеры Киева имеют «особые планы» на территорию Украины. Он назвал ярким подтверждением этого визит в Киев польского президента Анджея Дуды, а также его заявление о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать. Ряд государств уже ведут активную работу по расчленению Украины, а действия киевского режима ведут к развалу страны. Также секретарь Совбеза РФ отметил, что на Украине резко возросли террористические угрозы из-за поставок в страну иностранного летального оружия.
- Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Башкирии Радием Хабировым. Он прибыл в Казань для участия в совместном выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в ПФО. Главы подписали план мероприятий на 2022—2024 годы по реализации соглашения между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 18 апреля 2019 года, а также соглашение об установлении границы между Татарстаном и Башкирией.
- В Татарстане с 1 июня текущего года повысят прожиточный минимум. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале правительства республики. Его величина в расчете на душу населения составит 11 832 рубля, для трудоспособного населения — 12 896 рублей, пенсионеров — 10 175 рублей, детей — 11 476 рублей. В прошлом году в республике установили прожиточный минимум на 2022-й на уровне 10 204 рублей. «Реальное время» разбиралось, 11 832 для прожиточного минимума — это много или мало?
- Состояние самообороны наступает, даже если преступники вломились в дом, но не угрожают жизни жильцов, такое разъяснение дал Верховный суд России. Сейчас к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относятся побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием. Судьи дополнили список «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица». Необходимая самооборона наступает при наличии реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище: преступник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» (направляет на жертву оружие).
- ЦБ России пока не планирует ослаблять ограничения на продажу валюты физическим лицам, введенные до сентября 2022 года, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. В марте регулятор на фоне высокой волатильности курса рубля решил ограничить возможность кредитных организаций продавать наличную валюту гражданам.
- Канада ввела санкции против 22 физических и четырех юридических лиц России. В списке оказалась спортсменка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева. Под ограничительные меры попали «Россельхозбанк», «Инвестторгбанк», управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании.
- Заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров сообщил, что в Татарстане близится к завершению посевная кампания. На сегодняшний день в республике посеяно 1,68 млн га, или 91% от плана посевной, составляющего 1,8 млн га. Посевные работы планируется завершить не позднее 5 июня. При этом девять районов засеяли менее 85% плановых площадей. Подробнее о посевной кампании в Татарстане — в материале «Реального времени».
- Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что повышение цен на лекарства, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), составило буквально 2—2,5%. Система государственного регулирования цен на препараты перечня ЖНВЛП существует с 2010 года и показала себя за эти 12 лет достаточно эффективной. В различных условиях она позволяет сдерживать рост цен на лекарства.
- Греция передаст Украине танки советского образца, Берлин на замену предоставит Афинам свои бронированные машины, объявил канцлер Германии Олаф Шольц. Эта сделка будет оформлена по аналогии с уже состоявшимся аналогичным «круговым обменом» между Чехией, Украиной и Германией.
- Премиальные внедорожники российского производства Aurus Komendant могут появиться до конца 2022 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе автокомпании. Выпускаются машины на заводе в ОЭЗ «Алабуга». Санкции и нынешняя экономическая ситуация не повлияли на выпуск автомобилей. Однако количество выпущенных и проданных машин называть не стали.
- С начала 2022 года жители Казани направили в Госжилинспекцию 3 669 жалоб на управляющие компании, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ведомства. В этих жалобах поставлено 1 689 вопросов относительно работы УК. Наиболее распространенным нарушением в Госжилинспекции назвали управление УК многоквартирными домами с несоблюдением лицензии. Подробнее — в материале интернет-газеты.
- Вахитовский суд Казани сегодня продлил срок ареста бывшего министра финансов Татарстана и главы «Татфондбанка» Роберта Мусина по второму уголовному делу. Материалы второго уголовного дела банкира поступили в прокуратуру 11 мая, обвинение Мусину пока не утверждено и срок для принятия процессуального решения продлен прокурором Татарстана до 9 июня.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России 99,59% случаев заражения коронавирусом приходятся на штамм «омикрон», остальные — на «дельту». В стране ситуация с COVID-19 по-прежнему является стабильной, но эпидемиологические риски все еще сохраняются. Поэтому россиянам следует уделять особое внимание своему здоровью.
- Завтра в России вступает в силу закон, согласно которому в стране может быть лишь один президент, а руководители субъектов должны называться губернаторами или главами регионов. Причем документ позволяет национальным республикам с учетом их традиций выбрать дополнительное наименование своим лидерам. Татарстан — единственный регион со своим президентом — также должен сделать выбор. Но, похоже, в республике до сих пор не определились с наименованием высшего должностного лица. Детали — в материале «Реального времени».
- Президент Хорватии Зоран Миланович выразил мнение, что российский лидер Владимир Путин будет лишь улыбаться новым санкциям, так как до сих пор ограничительные меры не привели к ослаблению рубля и российской экономики. «Цену за это заплатят европейские граждане, а Владимир Путин будет только удовлетворенно улыбаться. Нефть и газ будут перенаправлены в другие места, потому что спрос велик и есть покупатели», — заявил он.
- Хедлайнером гастрономического фестиваля на озере Лебяжьем станет рок-музыкант Найк Борзов, сообщил глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. Проведение фестиваля запланировано на 4 июня — с 10.00 до 20.00. Самой большой станет зона фуд-корта, которая объединит более 30 фуд-траков.
- В России с 1 июля и до конца текущего года будут действовать квоты на экспорт азотных и сложных удобрений, постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Для азотных удобрений квота определена в размере свыше 8,3 млн тонн, а для сложных — чуть более 5,9 млн тонн. Исключением становится поставка продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.
- В Татышлинском районе Башкирии открыли памятник российской эстрадной певице, актрисе и композитору, народной артистке Башкортостана и Татарстана Хание Фархи. Автором скульптуры стал Халит Галиуллин. Памятник создали на средства районной администрации, предпринимателей и местных жителей.
- «Яндекс.Драйв» назвал точную дату завершения деятельности в Казани — с 1 июня взять автомобиль в аренду будет уже нельзя. Сегодня, 31 мая, последний день работы сервиса каршеринга. Как ранее сообщали «Реальному времени» представители компании, сервис уходит из Казани из-за отсутствия возможности обновить автопарк в городе.
- В Казани сегодня заработал фонтан на набережной озера Кабан. Расконсервацией плавающего фонтана занимались несколько дней. Рабочие собрали конструкцию и автокраном спустили ее на воду, после отбуксировали к месту расположения фонтана. Всего в Казани на балансе Комитета внешнего благоустройства находятся 28 фонтанов, из них 24 будут работать этим летом.
- В Нижнекамском районе Татарстана на Соболековском тракте со стороны промзоны в направлении Нижнекамска автомобиль Mazda 6 выехал на встречную полосу через разделительную полосу и столкнулся со встречными машинами Renault Fluence и «Нива». В результате ДТП погиб водитель Renault. Еще четыре человека пострадали, их направили в больницу. Один автомобиль вылетел в кювет, у второго оторвало двигатель.
- Сегодня в Татарстане утром на электронную почту более чем 40 судов поступили сообщения о минировании. Среди них — Вахитовский, Кировский, Приволжский, Московский, Авиастроительный и Ново-Савиновский суды Казани. В Вахитовском суде началась эвакуация.
- На Украине арестовали активы «Татнефти» на $68 миллионов. Под арест попали 115 объектов имущества: нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки, 118 бензовозов и автомобилей. Стоимость этого имущества оценивается в 2 млрд гривен, или $68 миллионов по текущему курсу валют. По заявлению властей Украины, арест связан с тем, что «Татнефть» поставляет свою продукцию для нужд Минобороны России.
- Администрация США планирует передать Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров, сообщила газета The Wall Street Journal. РСЗО GMLRS станет одним из самых дальнобойных средств в распоряжении украинских войск, но, по мнению американцев, не позволит им наносить удары по целям в глубине российской территории.
- Более половины опрошенных казанцев (51%) планируют в этом году путешествие по России, сообщает сервис «Яндекс.Путешествия» со ссылкой на исследования аналитического агентства А2:Research (есть в распоряжении «Реального времени»). Еще 35% казанцев собираются отдыхать за границей, а 13% респондентов планируют отдых за городом или на даче. 53% опрошенных жителей столицы Татарстана планируют провести летний отпуск на море, 37% респондентов в этом году отдали предпочтение поездке на дачу. Еще 18% казанцев выбирают кемпинг, а 8% хотят отдохнуть в городе.
- В Татарстане против 58-летней главы Новоникольского сельского поселения Альметьевского района возбудили уголовное дело по статье о получении взятки (п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ). В 2021 году подозреваемая потребовала от директора одной из фирм отремонтировать свой служебный автомобиль Fiat Albea. Как считает следствие, при этом женщина угрожала созданием препятствий в работе компании. Подозреваемая воспользовалась своим служебным положением и потребовала от директора фирмы прекратить демонтаж одного из помещений компании под мнимым предлогом незаконности работ. Она обращалась в надзирающие органы для проведения соответствующих проверок. В конечном итоге директор фирмы отремонтировал автомобиль подозреваемой на сумму 98 тысяч рублей.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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