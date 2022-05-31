Роспотребнадзор: более 99% случаев заражения COVID-19 приходятся на штамм «омикрон»

В России 99,59% случаев заражения коронавирусом приходятся на штамм «омикрон», остальные — «дельту». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в стране ситуация с COVID-19 по-прежнему является стабильной, но эпидемиологические риски все еще сохраняются. Поэтому россиянам следует уделять особое внимание своему здоровью.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За последнюю неделю в России выявили 30 229 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущими семью днями показатель заболеваемости снизился на 7,8%, сообщается на сайте ведомства.



За последние сутки в стране зарегистрировали 3 526 случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцией заразились 18 331 363 человека, выздоровели — 17 739 356 россиян.

Диана Жиленкова