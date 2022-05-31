Правительство России продлило квоты на экспорт азотных и сложных удобрений до конца 2022 года

В Росси с 1 июля и до конца текущего года будут действовать квоты на экспорт азотных и сложных удобрений. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Так, для азотных удобрений квота определена в размере свыше 8,3 млн тонн, а для сложных — чуть более 5,9 млн тонн. Исключением становится поставка продукции в Донецкую и Луганскую народные республики, Абхазию и Южную Осетию.

Фото: realnoevremya.ru

Как сообщает пресс-служба российского правительства, данная мера принята в целях предупреждения дефицита удобрений на внутреннем рынке и недопущения роста цен на продовольствие.



В апреле власти страны увеличили квоты для отечественных производителей минеральных удобрений почти на 700 тысяч тонн до 31 мая 2022-го. Квота на вывоз азотных удобрений поднялась до 5,7 млн тонн, сложных удобрений — до 5,6 млн тонн.

Диана Жиленкова