В Казани заработал самый большой фонтан на озере Кабан

В Казани сегодня заработал фонтан на набережной озера Кабан. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Расконсервацией плавающего фонтана занимались несколько дней. Рабочие собрали конструкцию и автокраном спустили ее на воду, после отбуксировали к месту расположения фонтана.

Светомузыкальный фонтан оборудован 24 насосами, общая мощность которых составляет 156 кВТ. На нем установлено 42 светильника и 16 разбрызгивателей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего в Казани на балансе Комитета внешнего благоустройства находятся 28 фонтанов, из них 24 будут работать этим летом. В городе в начале мая запустили сразу 12 фонтанов.



В апреле Комитет внешнего благоустройства исполкома города объявил тендер на содержание фонтанов в 2022 году. На эти цели предусмотрели 24,1 млн рублей. Причем за год комплекс необходимых работ подорожал на 5 млн рублей.

В прошлом году фонтан на набережной озера Кабан заработал 17 мая, а первые три фонтана запустили еще в апреле. Тогда, 17 мая 2021 года, температура воздуха в республике поднялась до +33,4 градуса и побила рекорд.

Татьяна Леухина