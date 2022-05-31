В Татарстане за 10 лет количество многодетных семей выросло на 66%

В Татарстане количество многодетных семей за 10 лет увеличилось на 66% — с 24 807 до 40 500. Об этом заявил президент республики Рустам Минниханов на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО.



Для повышения престижа и поддержки материнства в республике учреждена медаль «Ана даны — Материнская слава», напомнил он. С текущего года в республике учреждена новая государственная медаль «Родительская доблесть».

Ее смогут получить семьи, воспитывающие семерых и более детей. Также они получат премию в размере 100 тысяч рублей.

Согласно предварительным данным всероссийской переписи населения 2021 года, более 3 млн жителей Татарстана живут в городах, еще 931 тысяча человек — в селах.



Татьяна Леухина