Патрушев заявил о росте террористических угроз на Украине из-за поставок оружия

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе совещания по вопросам обеспечения нацбезопасности в казанском Кремле заявил, что на Украине резко возросли террористические угрозы из-за поставок в страну иностранного летального оружия. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, и в настоящее время продолжаются накачивание страны оружием, подготовка боевиков националистических батальонов и вербовка наемников. Патрушев отметил, что из-за этого страдают мирные жители, а также разрушается гражданская инфраструктура.

Он напомнил, как от американского оружия погибали люди во Вьетнаме, Корее, Лаосе, Ираке, Югославии, Афганистане, Ливии и Сирии. И заявил, что США считает, что имеют право пренебрегать принципами и нормами международного права, а также безопасностью других народов.

Фото: Маргарита Головатенко

Сегодня Патрушев также заявил, что западные партнеры Киева имеют «особые планы» на территорию Украины. Он назвал ярким подтверждением этому визит в Киев польского президента Анджея Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать.

Дарья Акимова