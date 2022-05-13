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В «Яндекс.Драйве» назвали причину ухода из Казани

19:42, 13.05.2022
В «Яндекс.Драйве» назвали причину ухода из Казани
Фото: ru.wikipedia.org

«Яндекс.Драйв» уходит из Казани из-за отсутствия возможности обновить автопарк в городе. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе сервиса.

— Для пользователей постепенно количество машин будет уменьшаться — с момента запуска Драйва в Казани прошло 3 года, и сейчас пришло время часть машин парка вернуть обратно лизинговому партнеру, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Отмечается, что сервис продолжит работать для корпоративных клиентов. Точную дату прекращения работы каршеринга «Яндекс.Драйв» сообщит позднее в приложении.

Сегодня сообщения об уходе сервиса из Казани начали получать пользователи. Однако уже в прошлые выходные в городе почти не оставалось каршеринговых машин.

Диана Жиленкова
БизнесТранспортУслуги Татарстан

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