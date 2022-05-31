В Нижнекамском районе Татарстана в результате ДТП погиб человек

Фото: МВД по РТ

В Нижнекамском районе Татарстана на Соболековском тракте со стороны Промзоны в направлении Нижнекамска автомобиль Mazda 6 выехал на встречную полосу через разделительную полосу и столкнулся со встречными машинами Renault Fluence и «Нива». Об этом сообщает МВД по республике.

Авария произошла в 7 часов утра. В результате ДТП погиб водитель Renault. Еще четыре человека пострадали, их направили в больницу. Один автомобиль вылетел в кювет, у второго оторвало двигатель. Отмечается, что в этом районе сейчас образовалась большая пробка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: МВД по РТ

18 мая в Татарстане на трассе Азнакаево — Бугульма микроавтобус столкнулся с КАМАЗом. В результате происшествия один человек погиб, второй пострадал. Его доставили в состоянии средней степени тяжести в медсанчасть «Татнефть» Альметьевска.

Дарья Акимова