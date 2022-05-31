В Башкирии открыли памятник Хание Фархи

В Татышлинском районе Башкирии открыли памятник российской эстрадной певице, актрисе и композитору, народной артистке Башкортостана и Татарстана Хание Фархи. Об этом сообщил на своей странице «Вконтакте» глава администрации района Фанур Шайхисламов.

Автором скульптуры стал Халит Галиуллин. Памятник создали на средства районной администрации, предпринимателей и местных жителей.

Фото: vk.com/fshaikhislamov

В честь исполнительницы открыли экспозиционный зал в историко-краеведческом музее, назвали одну из улиц районного центра, с 2018 года проводится фестиваль-конкурс исполнителей башкирской и татарской песни.

Хания Фархи ушла из жизни 27 июля 2017 года в Татышлинском районе Башкортостана. Причиной смерти стала остановка сердца. В 2018 году на ее могиле в Казани установили памятник.

30 мая Хание Фархи исполнилось бы 62 года. В репертуаре певицы было более 300 песен.

Татьяна Леухина