Канада ввела санкции против 22 россиян

Канада ввела санкции против 22 физических и четырех юридических лиц России. В списке оказалась спортсменка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

Также под ограничительные меры попали «Россельхозбанк», «Инвестторгбанк», управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В этом месяце против 12 россиян ввела санкции Великобритания. В списке оказалась бывшая жена президента России Владимира Путина — Людмила Очеретная. Под ограничительные меры также попали Кабаева, двоюродный брат российского лидера Игорь Путин и другие.



Сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что санкции против России достигли предела, однако они не привели к ожидаемым результатам. По ее словам, страна по-прежнему развивается и справляется с оказываемым на нее давлением.

Диана Жиленкова