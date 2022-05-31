В Минздраве России заявили, что цены на жизненно важные лекарства выросли не более чем на 2,5%

Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что повышение цен на лекарства, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), составило буквально 2%-2,5%. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, система государственного регулирования цен на препараты перечня ЖНВЛП существует с 2010 года и показала себя за эти 12 лет достаточно эффективной. В различных условиях она позволяет сдерживать рост цен на лекарства. Замминистра добавил, что даже в 2002 году среднее колебание стоимости препаратов составляло 2%. При этом, согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», 41% россиян отметили существенное повышение цен на лекарства и медикаменты в мае этого года.

Фисенко рассказал, что половина российского рынка лекарств — это препараты из списка ЖНВЛП. Ими лечат большинство патологий в России. Он отметил, что на сегодняшний день это 809 международных непатентованных наименований, этому соответствует несколько тысяч торговых названий разных производителей.

Фото: Максим Платонов

В марте министр здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что в стране производство и поставки лекарственных средств продолжаются в плановом режиме. Он отметил, что запасаться препаратами не нужно. В конце месяца Росздравнадзор сообщал, что в России ажиотажный спрос на лекарственные средства снизился на 5—10%.

Дарья Акимова