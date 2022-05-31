Минниханов и Хабиров подписали план по реализации соглашения о сотрудничестве Татарстана и Башкирии

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Башкирии Радием Хабировым. Он прибыл в Казань для участия в совместном выездном совещании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева в ПФО.

Минниханов и Хабиров подписали план мероприятий на 2022 - 2024 годы по реализации соглашения между правительствами двух республик о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 18 апреля 2019 года, а также соглашение об установлении границы между Татарстаном и Башкирией.

Фото: пресс-служба президента РТ

Последние данные товарооборота между Татарстаном и Башкирией зафиксированы на уровне 34,3 млрд рублей. Активное сотрудничество сохраняется у ПАО «Татнефть», ПАО «КАМАЗ», АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс», АО «Татспиртпром», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «Нэфис Косметикс» и так далее, передает пресс-служба президента РТ.



Сегодня днем в Казань для проведения выездного совещания по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах ПФО прибыл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Завтра он посетит Тетюшский район Татарстана. Там он вместе с Рустамом Миннихановым встретится с учениками кадетской школы-интерната, ознакомится с организацией спортивного досуга в сельской местности и обсудит вопросы благоустройства сельских поселений, а также перспективы развития здравоохранения и образования.

Татьяна Леухина