Верховный суд России расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом

Состояние самообороны наступает, даже если преступники вломились в дом, но не угрожают жизни жильцов. Такое разъяснение дал Верховный суд России.

В настоящее время к преступлениям, при которых может применяться самооборона, относятся побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием. Судьи дополнили список «незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также необходимая самооборона наступает при наличии реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище: преступник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» (направляет на жертву оружие).

Все сомнения в превышении пределов самозащиты судам необходимо трактовать в пользу обвиняемого, говорится в постановлении Верховного суда РФ.



В начале февраля депутаты Государственной думы инициировали законопроект, согласно которому предлагается разрешить россиянам защищать себя, родных и близких от нападения незаконно проникающих в дом или квартиру лиц.



Татьяна Леухина